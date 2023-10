पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री के घर ईडी की रेड, एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

Highlights गुरुवार के पश्चिम बंगाल में ईडी छापेमारी कर रही है राज्य खाद्य मंत्री के आवास पर छापेमारी उत्तर 24 परगना जिले में भी हो रही छापेमारी

कोलकाता:प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापा मार रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंत्री के घर सहित कोलकाता में 13 स्थानों पर तलाशी ले रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्यमग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापा मारा है।

गौरतलब है कि रथिन घोष मध्यमग्राम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन पर सरकारी नौकरियों में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती के घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि घोष और उनके सहयोगियों ने नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत ली थी। ईडी अभी तलाशी अभियान में जुटी हुई है और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

#WATCH | West Bengal | ED raid underway at the residence of Prashant Chowdhury, former chairman of Titagarh Municipality in North 24 Parganas district. The raid is being conducted in connection with alleged corruption in the recruitment in Titagarh Municipality. pic.twitter.com/lhlFFKFVyb