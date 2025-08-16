ED in Tamil Nadu: तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री आई. पेरियासामी और उनके परिवार की संपत्तियों पर छापेमारी
ED in Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की जांच के तहत तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक नेता आई पेरियासामी और उनके परिवार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
ED in Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में शनिवार को तमिलनाडु के मंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता आई. पेरियासामी और उनके परिवार से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। आई.पी. सेंथिल कुमार विधायक हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। पेरियासामी ग्रामीण विकास एव पंचायत मंत्री हैं।
VIDEO | Dindigul: The Enforcement Directorate searched premises linked to Tamil Nadu Minister and DMK leader I Periyasamy and his family as part of a money laundering investigation, official sources said.— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025
According to the sources, his MLA son, IP Senthil Kumar, is being searched… pic.twitter.com/qFz8qlg0Yg