टीएमसी नेता कुंतल घोष ने नौकरी देने के नाम पर की थी 19 करोड़ रुपये की वसूली, जानिए और क्या हैं आरोप?

Highlights पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी युवा विंग के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। कुंतल घोष पर 19 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही इस केस में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर एक्शन लेते हुए टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। एएनआई के मुताबिक, शनिवार को टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कई करोड़ रुपयों को हड़पने का आरोप है।

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को ईडी के अधिकारियों ने कुंतल घोष के घर पर छापेमारी की थी। जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कुंतल घोष हुगली से टीएमसी युवा विंग के सदस्य है। टीएमसी नेता पर आरोप है कि उन्होंने 325 लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनसे 19 करोड़ रुपये की वसूली की थी। ईडी की छापेमारी के दौरान कुंतल घोष के घर से कई दस्तावेज मिले हैं जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

#UPDATE | ED arrested Trinamool Congress youth leader Kuntal Ghosh in connection with the teachers recruitment scam: Sources