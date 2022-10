चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की 'बालासाहेबची शिवसेना' को दिया 'दो तलवारें और ढाल' का निशान

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 'दो तलवारें और ढाल' का निशान आवंटित किया है। आयोग द्वारा शिंदे गुट की शिवसेना को कल 'बालासाहेबची शिवसेना' नाम दिया गया था। लेकिन आयोग ने चुनाव चिन्ह नहीं दिया था। जबकि ठाकरे गुट की शिवसेना को नाम और निशान दोनों दे दिए गए थे। उन्हें आयोग ने 'शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे' नाम और चुनाव चिन्ह 'मशाल' दिया है।

Election Commission of India allots the 'Two Swords & Shield symbol' to Eknath Shinde faction of Shiv Sena; they were allotted the name 'Balasahebanchi ShivSena' yesterday. pic.twitter.com/2Xi2C5TS4T