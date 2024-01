Earthquake In Delhi: दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.1 की तीव्रता से हिली धरती

Earthquake In Delhi: दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर के समय आए इस भूकंप से धरती दहल गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आया है। जहां लोगों ने तेज भूकंप के झटके महसूस किए। पीर पंचाल क्षेत्र के दक्षिण में भी झटके महसूस किये गये।

वहीं, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, लाहौर में तेज भूकंप से धरती हिल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

प्रारंभिक अनुमानों में कहा गया है कि भूकंप का केंद्र हिंदूकुश क्षेत्र में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "6.1 की तीव्रता से 11-01-2024, 14:50:24 बजे भूकंप आया जिसकी लंबाई: 70.45, गहराई: 220 किमी है और इसका केंद्र अफगानिस्तान रहा।"

Earthquake of Magnitude:6.1, Occurred on 11-01-2024, 14:50:24 IST, Lat: 36.48 & Long: 70.45, Depth: 220 Km ,Location: Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/fN2hpmK3jO@KirenRijiju@Ravi_MoES@Dr_Mishra1966@ndmaindia@Indiametdeptpic.twitter.com/q5pkBVscsW