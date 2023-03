अडानी विवाद पर कांग्रेस की रैली में दूल्हे की ड्रेस में दिखा शख्स, प्रदर्शनकारी उसे बैरिकेड को पार कराने की कोशिश करते हुए दिखे, Video

Highlights दोलनकारियों ने दूल्हा बने उस व्यक्ति को उठा लिया और बैरिकेड्स के पार भेजने की कोशिश की हालांकि इस दौरान पुलिस यह कहती हुई नजर आई कि आपको चोट लग जाएगी बुधवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश की

नई दिल्ली: अडानी मुद्दे को लेकर गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में एक आदमी कुर्ता-पायजामा, पगड़ी और 2,000 रुपये के नोटों की माला पहने दूल्हे के रूप में दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही पुलिस ने बैरिकेड्स के पार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया, उसी दौरान आंदोलनकारियों ने दूल्हा बने उस व्यक्ति को उठा लिया और बैरिकेड्स के पार भेजने की कोशिश की।

हालांकि इस दौरान पुलिस यह कहती हुई नजर आई कि आपको चोट लग जाएगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ उस व्यक्ति को उठाकर धक्का देकर बैरिकेड के पार पहुंचाने का प्रयास किया और पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

गौरतलब है कि जब से हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी इंटरप्राइजेज के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर-कीमत में हेरफेर सहित आरोप लगाए हैं। तब से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमले कर रही है।

हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

#WATCH | Delhi: During Congress' protest over Adani row, one of the protesters, dressed like a groom tries to cross the barricade pic.twitter.com/nYEGKmHLVo