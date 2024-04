Dumka LS polls 2024: भाभी सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन!, आखिर क्या है कारण

Highlights सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी हैं। हेमंत की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। सीता सोरेन 19 मार्च को भाजपा में शामिल हुई थीं।

Dumka LS polls 2024: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेनदुमका से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट से बीजेपी ने सीता सोरेन को टिकट दिया है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं और भाजपा ने सभी सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। महागठबंधन ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। झारखंड में 4 चरण में चुनाव है और मतगणना 4 जून को है। सीता सोरेन भाजपा की प्रत्याशी और हेमंत की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। सीता सोरेन 19 मार्च को भाजपा में शामिल हुई थीं। सीता ने कहा कि सभी 14 सीट पर कमल खिलेगा और यह मेरा वादा है।

Hemant Soren will not contest Lok Sabha election from Dumka.



This was expected after BJP gave ticket to Sita Soren from this constituency.