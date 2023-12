तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 4 जिलों में आज स्कूल-कॉलेज बंद, राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश के कारण सोमवार को तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों में सभी स्कूलों, कॉलेजों, निजी संस्थानों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 दिसंबर को तमिलनाडु, केरल और माहे के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। थुकुडी जिले में रात में बारिश जारी है और कोविलपट्टी क्षेत्र में 40 झीलें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई हैं। भारी बारिश के कारण थूथुकुडी में गंभीर जलभराव हो गया।

भारी बारिश के कारण चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं और जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की खबरें आ रही हैं।

थूथुकुडी जिले में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कोविलपट्टी, एट्टायपुरम, विलाथिकुलम, कलुगुमलाई, कायथार, कदम्बुर, वेम्बार, सुरंगुडी और अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के कारण कोविलपट्टी के आसपास की नदियाँ और झीलें पूरी क्षमता तक पहुँच गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अतिप्रवाह और संभावित खतरे पैदा हो गए हैं।

