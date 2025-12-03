Drung Waterfall: महीनों बाद खुला द्रुग वाटरफाल, टंगमर्ग राइडर्स की रोजी-रोटी में मदद मिली

Drung Waterfall: प्रख्‍यात द्रुंग वाटरफाल की जमी हुई खूबसूरती ने एक बार फिर टूरिस्टों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है, जिससे टंगमर्ग में एटीवी राइडर्स को छह महीने से ज्‍यादा समय से हो रही मुश्किल से कुछ राहत मिली है।

टंगमर्ग के पास सर्दियों में घूमने की एक खास जगह, मशहूर द्रुंग वाटरफाल, 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के उपरांत सुरक्षा कारणों से सात महीने तक बंद रहने के बाद पिछले सोमवार को फिर से खुल गया। इसके फिर से खुलने से लोकल एटीवी राइडर्स में उम्मीद जगी है, जिनकी रोजी-रोटी काफी हद तक इस खूबसूरत जगह पर आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करती है।

पत्रकारों से बात करते हुए, एटीवी राइडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मोहम्मद सुभान मीर ने थोड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने माना कि हालांकि टूरिस्ट की संख्या अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ी है, लेकिन आने वाले हफ्तों में आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अभी, 87 में से लगभग 25-30 एटीवी रोजाना चल रही हैं, जो एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट को 14 किमी की रोमांचक राइड पर ले जाती हैं, जो द्रुंग वाटरफाल के शानदार जमे हुए झरनों तक ले जाती हैं।

मीर ने बताया कि आपरेटरों को मुश्किलें झेलनी पड़ीं, और कहा कि हम सब अकेले हैं, और उधार वगैरह लेकर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे राइडर्स ने बंद के समय में मुश्किलें झेलीं, लोन और कम मौकों के सहारे गुजारा किया। फिर से खुलने से टंगमर्ग की टूरिज्‍म पर निर्भर इकानमी को सपोर्ट मिला है, जहां लोकल लोगों की रोजी-रोटी ऐसी जगहों पर टिकी है।

इस बीच, द्रुंग वाटरफाल को देखने टूरिस्ट धीरे-धीरे आने लगे हैं, और साइट के जमे हुए झरनों और शांत सर्दियों के आकर्षण की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने जमे हुए झरने की सुंदरता और आस-पास की शांति की तारीफ की, और अपने अनुभवों को रोमांचक और ताज़ा करने वाला बताया।

लोकल गाइड और राइडर्स ने यात्रियों से बिना किसी डर के कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता देखने की अपील की, और बेहतर सुरक्षा इंतज़ामों का हवाला दिया जो सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं। लोगों ने उम्‍मीद जताई कि द्रुंग वाटरफाल के फिर से खुलने से न सिर्फ एक जरूरी टूरिज्‍म हाटस्पाट फिर से शुरू होगा, बल्कि लोकल इकानमी में भी जान आएगी, जिससे एटीवी राइडर्स और टूरिज्‍म से चलने वाली इस रोजी-रोटी पर निर्भर दूसरे लोगों को उम्मीद और स्थिरता मिलेगी।

Web Title: Drung Waterfall reopens after 6 months helping Tangmarg riders earn their livelihoods