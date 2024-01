DRDO ने भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल 'उग्रम' लॉन्च की, 500 मीटर है रेंज, अभी परीक्षण बाकी

Highlights सेना के लिए असॉल्ट राइफल 'उग्रम' लॉन्च डीआरडीओ ने इस परियोजना पर 60 करोड़ रुपये खर्च किये हैं विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए विभिन्न आंतरिक परीक्षण किए जाने हैं

पुणे: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एआरडीई) और हैदराबाद स्थित एक निजी फर्म ने मिलकर 'उग्रम' नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। सोमवार, 8 जनवरी को इसका प्रदर्शन किया गया। ह पहली बार है कि डीआरडीओ की प्रयोगशाला ने 7.62 x 51 मिमी कैलिबर राइफल के निर्माण के लिए एक निजी उद्योग के साथ सहयोग किया है।

'उग्रम' को भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। 500 मीटर की फायरिंग रेंज वाली चार किलोग्राम से कम वजन वाली इस राइफल का अनावरण डीआरडीओ के आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग (एसीई) सिस्टम के महानिदेशक शैलेन्द्र गाडे के हाथों किया गया।

