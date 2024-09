'चिल्लाइए मत, आवाज नीचे करिए': सीजेआई ने आरजी कर अस्पताल मामले की सुनवाई के दौरान वकील और भाजपा नेता कौस्तव बागची को लगाई फटकार

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले की सुनवाई के दौरान वकील और भाजपा नेता कौस्तव बागची को फटकार लगाई। सीजेआई ने वकील को अपनी आवाज ऊंची करने के लिए चेतावनी दी और बेंच को संबोधित करते समय "अपना स्वर कम करने" के लिए कहा।

सीजेआई ने वकील और भाजपा नेता कौस्तव बागची को फटकार लगाते हुए कहा, "क्या आप अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दो घंटों से आपके व्यवहार को देख रहा हूं, क्या आप पहले अपना स्वर कम कर सकते हैं...सीजेआई की बात सुनिए। अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपनी आवाज कम करो।"

प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा, "आप अपने सामने बैठे न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे हैं, न कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर इस कार्यवाही को देख रहे विशाल दर्शकों को।" पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि वकील कौस्तव बागची "अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे।"

CJI to Koustav Bagchi: Are you trying to address the gallery outside the court? I have been observing your demeanour for the last two hours. First lower your speech. Listen to the Chief Justice. Don't raise your voice. Lower your speech. You are addressing three judges not the… pic.twitter.com/VGnmSuQdFU