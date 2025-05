सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की याचिका की खारिज, कहा- "भारतीय सेना का मनोबल मत गिराएं"

Pahalgam Attack: सुप्रीम कोर्ट ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने याचिका के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना है, क्योंकि वे संभावित सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका पर भी चिंता जताई और एक जज ने पूछा, "आतंकवाद विरोधी जांच में सुप्रीम कोर्ट के जज कब से विशेषज्ञ बन गए?"

जनहित याचिका दायर करते समय जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदार बनें। आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है। क्या यह हमारे बलों का मनोबल गिराने का तरीका है?"

जवाब में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि यह याचिका दूसरे राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की ओर से दायर की गई है, जिन्हें आतंकवादियों या 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने वाले व्यक्तियों द्वारा निशाना बनाए जाने का खतरा हो सकता है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। यह चिंता जम्मू-कश्मीर सरकार की स्थिति से मेल खाती है, जिसने भी इसी तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं।

हमले के बाद के दिनों में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के मंत्रियों को अन्य क्षेत्रों में अपने समकक्षों के साथ समन्वय करने के लिए तैनात किया था ताकि कश्मीरी छात्रों और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके।

