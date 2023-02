पुडुचेरी में स्कूली ड्रेस, गले में आई-कार्ड और कंधे पर बस्ता डाले विधान सभा पहुंचे विधायक, जानिए क्यों

पुडुचेरी: पुडुचेरी में विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के विधायकों ने शुक्रवार को उस समय सभी को चौंका दिया जब वे स्कूल यूनिफॉर्म में विधानसभा पहुंचे। इनके गले में आई कार्ड था और पीठ पर स्कूल बैग लदा हुआ था। यही नहीं , विधायकों ने विधानसभा पहुंचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। ये सभी देखने में किसी स्कूल के छात्र जैसे लग रहे थे। 15वीं पुडुचेरी विधानसभा का तीसरा सत्र सुबह करीब साढ़े नौ बजे शुरू हुआ।

विपक्ष के नेता आर शिवा के नेतृत्व में सरकारी स्कूल की ड्रेस पहने डीएमके के ये सभी छह विधायक विधानसभा पहुंचे थे। विपक्ष के नेता शिवा ने दावा किया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों से स्कूली छात्रों को साइकिल, ड्रेस या लैपटॉप जैसी चीजें प्रदान नहीं की हैं। इसी के विरोध में वे स्कूल ड्रेस में सदन पहुंचे हैं।

The DMK MLAs in #Puducherry reached the assembly today wearing school uniforms to condemn the government’s delay in distributing free uniforms, laptops, cycles, notebooks to government school students. @IndianExpresspic.twitter.com/kKL4IrDdrB