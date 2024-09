Digital Bharat Nidhi: भारत ने दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिटल भारत निधि' पहल के तहत नए नियम पेश किए

Highlights 'डिजिटल भारत निधि' पहल के तहत नए नियम पेश दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास नए नियम प्रशासक की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करते हैं

नई दिल्ली : डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों में दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास में, केंद्र ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के पहले नियम, 'डिजिटल भारत निधि' अब लागू हो गए हैं।

केंद्रीय संचार मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए नियम दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को अब 'डिजिटल भारत निधि' नाम दिया गया है, जो बदलते तकनीकी समय में नए क्षेत्रों को संबोधित करता है। ट्राई ने उद्योग हितधारकों से मोबाइल उपयोगकर्ताओं को स्पैम और धोखाधड़ी से बचाने के लिए संयुक्त प्रयास करने का आग्रह किया।

Marching towards building a digitally connected Bharat and an #Atmanirbhar telecom sector.@DoT_India is proud to share that the first rules of The Telecom Act 2023, ‘Digital Bharat Nidhi’ are now in effect. This reflects our commitment to ensure equal access to telecom services… https://t.co/KXsEklrlrR