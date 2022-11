डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय: रैंगिंग से तंग आकर छात्र हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूदा, हालत गंभीर, 5 गिरफ्तार

Highlights छात्र को गंभीर चोटों के साथ नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें निगरानी में रखा गया है परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक पूर्व और चार वर्तमान छात्रों को गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने छात्रों से "रैगिंग को ना कहने" की अपील की

गुवाहाटी: असम पुलिस ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में कथित तौर पर जूनियर छात्रों की रैगिंग करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जब कॉमर्स डिपार्टमेंट में जूनियर वर्ष के छात्र आनंद सरमा ने कथित तौर पर वरिष्ठ छात्रों द्वारा कथित क्रूर हमले से खुद को बचाने के लिए छात्रावास की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी।

छात्र को गंभीर चोटों के साथ नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें निगरानी में रखा गया है। डिब्रूगढ़ पुलिस ने छात्र के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक पूर्व और चार वर्तमान छात्रों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने छात्रों से "रैगिंग को ना कहने" की अपील की है।

उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, "यह संज्ञान में आया है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के एक छात्र को रैगिंग के एक कथित मामले में चोट लगी है। कड़ी निगरानी रखी गई थी और जिला प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय किया गया था। आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।" , पीड़ित छात्र को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है"।

It has come to notice that a Dibrugarh University student is hurt in an alleged case of ragging. Close watch maintained & followup action coordinated with district admn. Efforts on to nab the accused, victim being provided medical care.

Appeal to students, say NO to Ragging.