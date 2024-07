ध्रुव राठी ने अपने खिलाफ 'आपत्तिजनक' पोस्ट के लिए मामला दर्ज होने की खबरों पर दी यह प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: शनिवार को ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पैरोडी अकाउंट ने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में एक फर्जी संदेश एक्स पर पोस्ट किया था। जब यह बताया गया कि कथित फर्जी संदेश राठी के अकाउंट से नहीं बल्कि एक पैरोडी अकाउंट से पोस्ट किया गया था, तो एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं।"

वहीं इस बीच ध्रुव राठी ने कहा कि उनका "इससे कोई लेना-देना नहीं है", उन्होंने स्पष्ट किया, "...यह कथित पोस्ट किसी रैंडम पैरोडी ट्विटर अकाउंट द्वारा किया गया था..." रिपोर्ट के अनुसार, '@dhruvrahtee' नाम के हैंडल वाले एक एक्स अकाउंट ने दावा किया था कि ओम बिड़ला की बेटी ने बिना परीक्षा दिए ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

शनिवार को पैरोडी अकाउंट द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में महाराष्ट्र साइबर पुलिस का एक संदेश दिखाया गया। संदेश में लिखा था, 'नोडल ऑफिस ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आपने ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के बारे में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की है।'

Hello @timesofindia



Why is your newspaper’s front page spreading fake news about me?



Go use your eyes to see that this alleged post was done by some random parody Twitter account. I have nothing to do with this.



👇 pic.twitter.com/9ttHMbZ1BS