IndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील

IndiGo Flight Cancel:इंडिगो में बड़े पैमाने पर परिचालन व्यवधानों के बीच विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को उड़ान ड्यूटी मानदंडों में ढील देते हुए पायलटों को छुट्टियों की जगह साप्ताहिक विश्राम अवधि लेने की अनुमति दे दी। उड़ान ड्यूटी समय-सीमा (एफडीटीएल) के संशोधित मानदंडों के तहत ‘कोई भी छुट्टी साप्ताहिक विश्राम की जगह नहीं लेगी।’ इसका मतलब है कि साप्ताहिक विश्राम अवधि एवं छुट्टियों को अलग-अलग माना जाएगा।

यह प्रावधान पायलटों में थकान की समस्या को दूर करने के प्रयासों का हिस्सा था। नए एफडीटीएल मानक लागू होने के बाद इंडिगो को चालक दल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान का हवाला देते हुए सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एफडीटीएल मानदंडों से ‘साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी’ प्रावधान को वापस लेने का फैसला किया है।

डीजीसीए ने पांच दिसंबर को जारी एक पत्र में कहा, ‘‘परिचालन व्यवधानों और परिचालन की निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत को देखते हुए विभिन्न विमानन कंपनियों से मिले अभ्यावेदनों पर गौर करते हुए उक्त प्रावधान की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है।’’

DGCA withdraws instructions to all operators regarding Weekly Rest for crew members.



"...In view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations...the instruction… pic.twitter.com/uJXxs6Sxqy — ANI (@ANI) December 5, 2025

संशोधित एफडीटीएल नियमों का दूसरा चरण एक नवंबर से लागू हुआ है। इसके लिए समय से तैयारी नहीं कर पाने की वजह से इंडिगो में चालक दल की बड़े पैमाने पर कमी सामने आई है।

Web Title: DGCA relaxes flying duty norms for pilots amid IndiGo crisis