Maharashtra Lok Sabha Results 2024: देवेंद्र फणडवीस ने ली हार की जिम्मेदारी, डिप्टी-सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की

Maharashtra Lok Sabha Results 2024: लोकसभा चुनाव के अंतिम परिणाम सामने आते ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने महाराष्ट्र में मिली करारी हार की जिम्मेदारी ले ली है। क्योंकि राज्य में भाजपा को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली और उनके अलावा वहां से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन कर उभरी, जिसने करीब 13 सीटों पर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।

हालांकि, इस वजह से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं महाराष्ट्र में ऐसे नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। मैं भाजपा आलाकमान से अनुरोध करता हूं कि मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि मैं आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं।"

हुआ यूं कि देवेंद्र फडणवीस आलाकमान के बहुत करीब हैं, इसलिए शिवसेना (यूबीटी) के टूटने और एकनाथ शिंदे की सरकार को सत्ता में आने के बाद उन्हें तुरंत वित्त मंत्री और राज्य का डिप्टी-सीएम बना दिया गया था। लेकिन, वो मुख्यमंत्री पद की चाहत रख रहे थे, फिर भी उन्हें आलाकमान ने इस पद पर बने रहने के लिए कहा और तब कहीं जाकर उन्होंने डिप्टी-सीएम पद की शपथ ली।

इसके बाद महाराष्ट्र भाजपा में जो भी उतार-चढ़ाव या लोकसभा चुनाव से संबंधित टिकट-बंटवारे हुए, उनमें देवेंद्र का अच्छा-खासा रोल रहा और उनके द्वारा दिए गए नामों पर ही आलाकमान ने मुहर लगाई। अब ऐसे में अगर बड़ी हार मिलती है, तो ये लाजिमी था कि देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पर आ जाए और वैसा ही कुछ अब देखने को भी मिल रहा है।

