Devendra Fadnavis Oath: देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ, एकनाथ शिंदे, अजित पवार बने उपमुख्यमंत्री

Devendra Fadnavis Oath Ceremony: भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी में शपथ ली। उनके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

फडणवीस तीसरी बार राज्य के सीएम पद की बागडोर संभाल रहे हैं। इससे पहले वह 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद कुछ समय के लिए इस पद पर रहे, जब अजित पवार डिप्टी सीएम थे।

मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में हजारों की संख्या में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की और शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपनी मां से आशीर्वाद लिया।

