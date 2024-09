'बदलापुर बलात्कार के आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनने के बाद पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया': फडणवीस ने पहली प्रतिक्रिया में कहा

Highlights फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए आरोपी पर गोली चलाई पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग के बाद आरोपी घायल हो गया और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (23 सितंबर) को बदलापुर बलात्कार के आरोपी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था और उस मामले की जांच के लिए आरोपी को बदलापुर ले जाया जा रहा था। हालांकि, आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस से हथियार छीन लिया और पुलिस पर गोली चला दी।

फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए आरोपी पर गोली चलाई और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग के बाद आरोपी घायल हो गया और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विस्तार से बताएंगे लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। पत्रकारों से बात करते हुए जब उपमुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फडणवीस के बगल में खड़े थे।

