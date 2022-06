Delhi Weather Update: दिल्ली में आज हो सकता है गर्जन के साथ लगातार बारिश, RWFC ने दी 2 घंटे तक वर्षा होने की चेतावनी

Highlights दिल्ली में आज लगातार बारिश हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, बारिश के साथ इसके साथ बिजली भी गरजेगी। आईएमडी की अगर माने तो 29 जून तक देश के किसी भी कोने में लू अब देखने को नहीं मिलेगा।

Delhi Weather Update: क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह से राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। RWFC ने यह भी कहा है कि इस तरीके का मौसम दिल्ली समेत इसके आस-पास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। वैसे तो आज सुबह से ही मौसम सुहाना था और इसमें फिर से बारिश ने दिल्ली के लोगों को बहुत ही राहत दी है। पिछले कई दिनों से हीट वेव को झेलने के बाद अब जाकर दिल्ली में मौसन अच्छा होने जा रहा है।

उधर, इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने यह संभावना जताई गई है कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के 23 जून से 29 जून के बीच में पहुंचने की बात है। आईएमडी ने यह भी कहा था कि 29 जून तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव की संभावना नहीं है। इससे यह साफ हो गया है कि लगातार गर्मी और हीट वेव से लोगों को अब राहत मिलने वाली है।

दिल्ली के मौसम पर बोलते हुए RWFC ने कहा कि शुक्रवार की सुबह बिजली के गर्जन के साथ यहां बारिश होने की संभावना है। RWFC के मुताबिक, यह बारिश करीब दो घंटे तक होती रहेगी और इससे आस-पास के इलाके भी प्रभावित रहेंगे। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) के अनुसार, पूरी दिल्ली और एनसीआर समेत लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी लगातार दो घंटे तक बारिश होने की संभावना है।

17/06/2022: 05:02 IST; Thunderstorms with moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of entire Delhi and