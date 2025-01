Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, IMD ने दी चेतावनी

Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बुधवार सुबह घने कोहरे के साथ हुई। दिल्ली में जहां घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं, नोएडा में 15 जनवरी को विजिबिलिटी एक दम जीरो रही जिससे यातायात काफी प्रभावित है। इस समय पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है।

दिल्ली में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन के लिए न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है।

#WATCH | Delhi | A thin layer of fog blankets the national capital as cold wave grips the city.



(Visuals from New Delhi railway station) pic.twitter.com/pxs0ApsqBt — ANI (@ANI) January 15, 2025

आईएमडी की विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान "सामान्य से काफी ऊपर" (3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस) है।

आईएमडी की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यह भी अनुमान लगाया गया है कि सुबह के समय सतह पर हवा की गति दक्षिण-पूर्व दिशा से 4 किमी प्रति घंटे से कम होगी। इसने कहा कि दोपहर में हवा की गति धीरे-धीरे दक्षिण से 6-8 किमी प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी, शाम और रात के समय उत्तर-पूर्व से 4 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी। आईएमडी ने कहा कि शाम और रात में धुंध या हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।

#WATCH | Delhi | A thin layer of fog blankets parts of the national capital



Visuals from the Shankar Vihar - NH 48 pic.twitter.com/l7kjifnKHM — ANI (@ANI) January 15, 2025

दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों को रैन बसेरों में शरण लेते देखा गया। लोगों को वहां उपलब्ध कराए गए कंबलों के साथ आश्रयों में सोते देखा गया। जबकि आईएमडी के बुलेटिन में कहा गया है कि दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, इसने कहा कि अगले 3 दिनों में तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।

पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने का अनुमान है। इस बीच, हरियाणा चंडीगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 18 जनवरी तक और पंजाब और यूपी में 19 जनवरी तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मंगलवार को भी, राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता शून्य हो गई और ट्रेन शेड्यूल बाधित हुआ।

#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of dense fog engulfs the city



Visuals from Nirankari Colony pic.twitter.com/EPK03CGCH4 — ANI (@ANI) January 15, 2025

मौसम विभाग ने बताया कि शहर के कई इलाकों में घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। विभाग ने कहा, "भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े चार बजे से पालम में दृश्यता शून्य रही, तथा दक्षिण-पूर्वी हवाएं 6-8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।" दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है।

Web Title: Delhi Weather Update Chances of rain in Delhi-NCR today IMD warns