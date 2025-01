Delhi Weather: कोहरे के साथ शुरू हुई दिल्ली की सुबह, 26 जनवरी को बारिश की आशंका; जानिए IMD की ताजा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का मौसम चल रहा है। जिसके चलते दिल्ली में कोहरे की परत देखी जा रही है। कुछ दिनों से दिन के समय तेज धूप का एहसास दिल्लीवालों को हो रहा है लेकिन रात और सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज शनिवार, 25 जनवरी की सुबह कोहरे की पतली परत के बीच हुई। वहीं, पूरे देश में 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के दिन मौसम कैसा रहेगा इस पर सबकी नजरे टिकी हुई है।

आने वाले सप्ताह के लिए आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान बता दिया है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है मौसम विभाग।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में रविवार को आसमान साफ ​​रहेगा, बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है। सुबह के समय अधिकांश क्षेत्रों में हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, साथ ही 10 किमी/घंटा की गति से हल्की हवाएं भी चलेंगी।

#WATCH | Delhi: A thin layer of fog covers the National Capital.



As per the IMD, the minimum temperature for today is 9°C with a forecast of moderate fog.



(Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/2ENu7v574L