Delhi Weather and AQI Today: धुंध भरी संडे मॉर्निंग, वायु गुणवत्ता खराब; जानें प्रदूषण के बीच दिल्ली के मौसम का हाल

Delhi Weather and AQI Today: मौसम में बदलाव से साथ उत्तर भारतीय राज्यों में सर्दियों का महीना शुरू हो गया है। अब नवंबर के बाद से धीरे-धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं, दिल्ली में प्रदूषण के बीच सर्दियों की शुरुआत से दिक्कतें बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे पारा नीचे आएगा वैसे -वैसे प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता और खराब होती जाएगी।

रविवार को सीपीसीबी के अनुसार इंडिया गेट क्षेत्र में एक्यूआई 357 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। लगभग ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के अन्य इलाकों की भी है जहां एक्यूआई 300 से 400 के बीच में है जो सबसे खराब स्थिति है।

#WATCH | Delhi: Children enjoy skating at Kartavya Path even as a layer of smog engulfs the area surrounding India Gate. AQI in the area has been recorded at 357, categorised as 'very poor' according to the CPCB. pic.twitter.com/YhRcIpg1YC