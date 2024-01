दिल्ली: 18 जनवरी को राजधानी के इन इलाकों में वॉटर सप्लाई रहेगी बंद, जानें वजह

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 18 जनवरी 2024 को कई इलाकों में पीने की पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता को सूचना दी है कि सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र में फ्लोमीटर स्थापना और रखरखाव कार्य के कारण 18.01.2024 को सुबह 10:00 बजे से 16 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यानी इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों की सूची भी जारी की है।

जल बोर्ड के अनुसार, सराय काले खां, कैलाश कॉलोनी, लाजपत नगर, जल विहार, ग्रैटर कैलाश, वसंत कुंज, देवली, अंबेडकर नगर, ओखला, मूलचंद हॉस्पीटल, कालका जी, कालका जी एक्सट्रेंशन, अमर कॉलोनी, दक्षिण पुरी, पंचशील पार्क, शाहपुर जाट, कोटला मुबारकपुर, सरिता विहार, सिद्धार्थ नगर, अपोलो, जीके नॉर्थ, जीके साउथ, मालवीय नगर, डियर पार्क, श्रीनिवास पुरी, छतरपुर आदि इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है।

Delhi Jal Board tweets, "Due to flowmeter installation and maintenance work at Sonia Vihar Water Treatment Plant, water supply will be affected for 16 hours on 18.01.2024 from 10:00 am onwards. Water supply will not be available on 18.01.2024 (evening) and 19.01.2024 (morning) in… pic.twitter.com/bIMQywtph6