Delhi Water Crisis: दिल्ली छोड़ रहे हैं लोग!, नहीं मिल रहा है पानी, बूंद-बूंद के लिए तरसे दिल्लीवाले, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली में पानी संकट के बीच घर छोड़ रहे हैं लोग देवली में कई दिनों से नहीं आ रहा है पानी लोगों ने कहा, आप विधायक नहीं ले रहे हैं संज्ञान

Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आलम यह है कि बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अब मजबूरन लोग दिल्ली से पलायन करने लगे हैं। पानी की तलाश में लोग दिल्ली छोड़कर गांव जाने लगे हैं। लोगों को लगता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार उनको पीने और नहाने का पानी मुहैया नहीं करा सकती है।

Watch: People in Devli, South Delhi, are reliant on private tankers for water as the government borewell remains locked, with locals alleging interference by hooligans pic.twitter.com/Y6GbquJPEw

मालूम हो कि साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी। देश में लॉकडाउन लगा, तब दिल्ली छोड़ने के लिए लोग मजबूर हुए थे। लेकिन, पानी के घोर संकट ने साल 2024 में लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां पानी के संकट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस हमलावर है।

Watch: In the Devli Vidhan Sabha constituency of South Delhi, people are desperate for water. Locals say the water scarcity is so severe that some cannot even bathe for 4 to 6 days, while some have to move to relatives' houses. The administration and the local MLA have been… https://t.co/ajGhbCRePipic.twitter.com/ZpBkJ7i1D6