Delhi water crisis: अस्पताल में भर्ती हुईं आतिशी; आम आदमी पार्टी का दावा- शुगर लेवल गिरकर 36 पर आया

Highlights आतिशी को मंगलवार तड़के लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पांचवें दिन में प्रवेश कर गई। दिल्ली में पानी का संकट बढ़ते तापमान और लू के कारण पैदा हुआ, जिससे सीमित आपूर्ति के साथ शहर में पानी की मांग बढ़ गई।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि आतिशी का शुगर लेवल 36 तक गिर जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे। आतिशी को मंगलवार तड़के लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, "आतिशी का ब्लड शुगर लेवल 36 तक गिर गया, इसलिए उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात से उनके रक्त शर्करा का स्तर गिर रहा था। जब हमने उसका ब्लड सैंपल जमा किया तो उसका शुगर लेवल 46 निकला। जब हमने पोर्टेबल मशीन से उसका शुगर लेवल चेक किया तो उसका शुगर लेवल 36 निकला। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई सुझाव देंगे।"

#WATCH | Delhi Water Minister Atishi being taken to LNJP hospital due to deteriorating health.



Atishi has been on an indefinite hunger strike since the last four days claiming that Haryana is not releasing Delhi's share of water. pic.twitter.com/BZtG4o9ThS — ANI (@ANI) June 24, 2024

आतिशी कथित तौर पर दिल्ली के लिए प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी जारी नहीं करने के कारण हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जिससे गंभीर संकट पैदा हो गया है। मंगलवार को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पांचवें दिन में प्रवेश कर गई। आप ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आतिशी अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली के वाजिब हिस्से के पानी के लिए लड़ रही हैं।

#WATCH | Delhi Water Minister Atishi brought to LNJP Hospital as her health deteriorates.



Atishi has been on an indefinite hunger strike for the last four days claiming that Haryana is not releasing Delhi's share of water. pic.twitter.com/Txv2IrKfZI — ANI (@ANI) June 24, 2024

आप ने कहा कि आतिशी ने कसम खाई है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्लीवासियों को पानी मुहैया नहीं कराती और हथिनीकुंड बैराज के दरवाजे नहीं खोले जाते, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने आगे आरोप लगाया कि हरियाणा हर दिन दिल्ली की जल आपूर्ति में 100 मिलियन गैलन की कटौती कर रहा है, जिससे जल संकट बढ़ रहा है और 28 लाख निवासियों के जीवन पर असर पड़ रहा है।

Atishi’s blood sugar level fell to 36, so she has been admitted to LNJP Hospital. pic.twitter.com/Lm0yPbJ2mh — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 24, 2024

दिल्ली में पानी का संकट बढ़ते तापमान और लू के कारण पैदा हुआ, जिससे सीमित आपूर्ति के साथ शहर में पानी की मांग बढ़ गई। दिल्ली के कई इलाके अब अपनी दैनिक पानी की मांग को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, इसलिए आप सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अधिक पानी छोड़ने का आग्रह किया है।

Web Title: Delhi water crisis Atishi admitted to hospital AAP claims sugar level dropped to 36