Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: पंजाब से 300 नेताओं की फौज?, बीजेपी के खिलाफ मिशन दिल्ली पर आप!, मुख्यमंत्री मान, कैबिनेट मंत्री और विधायक ने डाला डेरा

Highlights आप की तरह कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है। मतदाताओं का विश्वास जीतने की होड़ तेज हो गई। आप उम्मीदवारों के साथ हर दिन दो से तीन रोडशो कर रहे हैं।

Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रचार अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं को यहां बुलाया है। आप सूत्रों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, निगमों एवं बोर्ड के अध्यक्षों एवं अन्य स्वयंसेवकों सहित करीब 300 नेताओं को यहां विधानसभा चुनाव के लिये तैनात किया है।

#WATCH | #DelhiAssemblyElection2025 | Punjab CM Bhagwant Mann says, "The love of the people is increasing day by day because people are slowly coming out. The people have made up their minds. Arvind Kejriwal will become the Chief Minister for the 4th time in a row and the margin… https://t.co/0eMazTJO6Dpic.twitter.com/IIhWBOrlcd