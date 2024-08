Delhi UPSC Aspirants’ Death: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को जमानत दी

नई दिल्ली:दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के जलमग्न बेसमेंट में डूबकर तीन छात्रों की दुखद मौत के सिलसिले में गिरफ्तार एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यहां एक अदालत को बताया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर की मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का कठोर आरोप हटाने का फैसला किया है। कथूरिया पर आरोप है कि उसने अपनी फोर्स गोरखा कार को सड़क पर चलाया, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था, जिससे पानी बढ़ गया और कोचिंग सेंटर की तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट जलमग्न हो गया।

जांच अधिकारी ने कहा, "48 घंटे की कार्यवाही में आगे की जांच के दौरान, यह पता चला है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तत्व, इस स्तर पर, पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हो रहे हैं।"

