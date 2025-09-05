दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघः 3,366 वोट हासिल कर वीएस नेगी बने डूटा अध्यक्ष, उपविजेता राजीव रे को मिले 2,728 मत

Delhi University Teachers' Association: एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) के प्रोफेसर राजेश के झा को 1,420 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों में प्रोफेसर कमलेश के. रघुवंशी (451 वोट), संदीप (14), और प्रोफेसर संजय मोहन मराले (10) शामिल हैं।

file photo

Highlightsकुल 8,221 मत डाले गए, जिनमें से 7,989 वैध और 232 अवैध घोषित किए गए। 9,861 पात्र शिक्षकों में से 8,221 ने मतदान किया।आकांक्षा खुराना 9,576 वोट हासिल कर शीर्ष पर रहीं।

नई दिल्लीः नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के प्रोफेसर वीएस नेगी 3,366 वोट हासिल करके दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) के प्रोफेसर राजीव रे को हराया, जिन्हें 2,728 वोट मिले। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) के प्रोफेसर राजेश के झा को 1,420 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों में प्रोफेसर कमलेश के. रघुवंशी (451 वोट), संदीप (14), और प्रोफेसर संजय मोहन मराले (10) शामिल हैं।

कुल 8,221 मत डाले गए, जिनमें से 7,989 वैध और 232 अवैध घोषित किए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जहां 9,861 पात्र शिक्षकों में से 8,221 ने मतदान किया। इस प्रकार 84 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2023 में दर्ज 85.85 प्रतिशत से थोड़ा कम है। डूटा कार्यकारिणी के लिए 15 सदस्य चुने गए।

जिनमें आकांक्षा खुराना 9,576 वोट हासिल कर शीर्ष पर रहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की नीतियों और अकादमिक दिशा को आकार देने में द्विवार्षिक डूटा चुनावों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष का चुनाव अभियान स्थायी नियुक्तियों, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शैक्षणिक सुधार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा।

