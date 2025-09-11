दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025ः आइसा, एनएसयूआई और एबीवीपी ने प्रत्याशियों ने घोषणा की, देखिए पैनल लिस्ट

Highlights जोसलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। एनएसयूआई ने इसे एक ‘‘ऐतिहासिक कदम’’ बताया है। लवकुश भड़ाना को नामांकित किया है।

नई दिल्लीः ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (आइसा) और ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (एसएफआई) गठबंधन समेत प्रमुख छात्र संगठनों ने 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की बृहस्पतिवार को घोषणा की। परिसर में महिला नेतृत्व के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए, दो संगठनों ने डूसू चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं को मैदान में उतारा है। ‘नेशनल स्टूडेंटस यूनियन ऑफ इंडिया’ (एनएसयूआई) ने 17 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है।

Delhi University Students Union Elections 2025: ‘नेशनल स्टूडेंटस यूनियन ऑफ इंडिया’ एनएसयूआई प्रत्याशी-

जोसलिन नंदिता चौधरीः अध्यक्ष

राहुल झांसलाः उपाध्यक्ष

कबीरः सचिव

लवकुश भड़ानाः संयुक्त सचिव।

एनएसयूआई ने इसे एक ‘‘ऐतिहासिक कदम’’ बताया है क्योंकि 2008 के बाद से कोई भी महिला इस पद पर नहीं रही है। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला, सचिव पद के लिए कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लवकुश भड़ाना को नामांकित किया है।

Delhi University Students Union Elections 2025: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी प्रत्याशी-

आर्यन मानः अध्यक्ष

गोविंद तंवरः उपाध्यक्ष

कुणाल चौधरीः सचिव

दीपिका झाः संयुक्त सचिव।

वहीं, आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा को मैदान में उतारा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आइसा और एसएफआई ने इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की छात्रा अंजलि को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है।

Delhi University Students Union Elections 2025: आइसा और एसएफआई प्रत्याशी लिस्ट-

अंजलिः अध्यक्ष

सोहन कुमारः उपाध्यक्ष

अभिनंदनाः सचिव

अभिषेक कुमारः संयुक्त सचिव।

बिहार निवासी अंजलि, महिला सुरक्षा और छात्रावास संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रही हैं। गठबंधन ने बताया कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बौद्ध अध्ययन में एमए कर रहे छात्र सोहन कुमार उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बयान में कहा गया कि वह छात्र सुविधाओं और मेट्रो रियायतों से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं।

हिंदू कॉलेज में समाजशास्त्र की तृतीय वर्ष की छात्रा एवं डूसू चुनाव लड़ने वाली पूर्वोत्तर की पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार अभिनंदना सचिव पद के लिए मैदान में होंगी। वर्तमान में दिल्ली में पढ़ाई कर रहे बिहार के मुंगेर निवासी अभिषेक कुमार संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ेंगे।

आइसा-एसएफआई गठबंधन ने कहा कि उनका यह पैनल दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में ‘धन और बाहुबल’ के खिलाफ ‘एक अलग आवाज’ है। एसएफआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से और आइसा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से संबद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डूसू चुनाव 18 सितंबर को होंगे और मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी।

