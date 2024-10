Delhi Traffic Police Advisory: आज से 20 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के ये रास्ते, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी

Delhi Traffic Police Advisory: देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। कई रास्तों पर काम के चलते उन्हें बंद कर दिया गया है और आम जनता के लिए दूसरा रास्ता सुझाया गया है। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी और जाम से बचने के लिए दिल्लीवासियों को ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर जान लेनी चाहिए। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, पुरानी ककरौला रोड पर मरम्मत कार्य के कारण दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक हिस्से पर यातायात प्रभावित रहेगा, जो 6 से 20 अक्टूबर तक बंद रहेगा।

पुरानी ककरौला रोड पर रखरखाव कार्य के कारण तुरा मंडी चौक-श्याम विहार चौक-नजफगढ़ नाले के हिस्से पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। सलाह में कहा गया है कि मरम्मत के दौर से गुजर रही सड़क के हिस्से या पूरे हिस्से के आधार पर यातायात प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

Traffic Advisory



Due to construction of flyover and underpass near Bharat Darshan Park Red Light, traffic will be affected on Ring Road. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/OxarJyup4f