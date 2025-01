Delhi Traffic Advisory: पीएम मोदी आज करेंगे 'नमो भारत कॉरिडोर' का उद्घाटन, ये रास्ते रहेंगे बंद; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Delhi Traffic Advisory: रविवार को छुट्टी के दिन दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद के कई रास्ते बंद रहने वाले हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए सलाह जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले एक बार रास्तों को जांच लें। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी, रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन करेंगे।

जानकारी के अनुसार, द्घाटन सुबह करीब 11 बजे होगा और पीएम मोदी साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक यात्रा करेंगे। यात्री परिचालन रविवार शाम 5 बजे से शुरू होगा और ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर जनता के लिए उपलब्ध होंगी। न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपये और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपये है।

नए उद्घाटन किए गए 13 किलोमीटर के सेक्शन में से छह किलोमीटर भूमिगत है और इसमें कॉरिडोर का एक प्रमुख स्टेशन आनंद विहार भी शामिल है। यह पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनें भूमिगत सेक्शन पर चलेंगी।

इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें अब दिल्ली पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 20 अक्टूबर को साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले सेक्शन का उद्घाटन किया था।

वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा चालू है, जिसमें नौ स्टेशन हैं। इस उद्घाटन के साथ, नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन खंड 55 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे।

इस खंड पर परिचालन शुरू होने से, मेरठ शहर अब सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। इससे यात्रा का समय एक तिहाई कम हो जाएगा, जिससे यात्री न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ़ 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे।

पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम से पहले आम जनता के लिए यातायात प्रतिबंध की सूचना, सलाह सहित जारी की है। सलाह के हिस्से के रूप में, प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधों में NH-9 और NH-24 शामिल हैं, जो सराय काले खां से यूपी गेट तक दोनों कैरिजवे पर फैले हुए हैं।

PM Modi to launch multiple development projects worth over Rs 12,200 crore in Delhi today



