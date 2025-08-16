Delhi Traffic Advisory: जन्माष्टमी पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इस्कॉन मंदिर मार्ग पर पाबंदी; रूट डायवर्जन लागू

Delhi Traffic Advisory: कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। त्योहार को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के कारण ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में आज बड़ी भीड़ उमड़ने की आशंका है। इस आयोजन के मद्देनजर दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में प्रमुख सड़कों पर अवरोधक और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई है।

सलाह के अनुसार, राजा धीर सेन मार्ग, कैप्टन गौर मार्ग से संत नगर ट्रैफिक सिग्नल तक, त्योहार के दौरान सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। कैप्टन गौर मार्ग टी-पॉइंट और संत नगर ट्रैफिक सिग्नल के बीच केवल स्थानीय निवासियों के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए कैप्टन गौर मार्ग, आउटर रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग या लाला लाजपत राय मार्ग जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है

यातायात को कम करने में मदद के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं और आगंतुकों को सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मेट्रो से आने वाले लोगों को एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहिए और कैप्टन गौर मार्ग होते हुए मंदिर की ओर पैदल जाना चाहिए।

पीटीआई के अनुसार, परामर्श में कहा गया है, "लोगों से अनुरोध है कि वे निजी वाहनों का उपयोग करने से बचें और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनें। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए।"

यात्रियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यातायात पुलिस द्वारा दिए गए सड़क संकेतों और निर्देशों का पालन करें।

16 अगस्त को सुबह 8 बजे से 17 अगस्त को सुबह 2 बजे तक प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे।

मालवाहक वाहन प्रतिबंधित

इस दौरान प्रमुख मार्गों पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

महात्मा गांधी मार्ग (इनर रिंग रोड) से कैप्टन गौर मार्ग रिंग रोड क्रॉसिंग की ओर आने वाले वाहनों को आश्रम या मूलचंद की ओर मोड़ दिया जाएगा। आउटर रिंग रोड से कैप्टन गौर मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों का मार्ग मोदी मिल फ्लाईओवर से बदला जाएगा।

इसी तरह, आउटर रिंग रोड से पारस चौक आने वाले वाहनों को मोदी मिल फ्लाईओवर या चिराग दिल्ली की ओर मोड़ दिया जाएगा। बीआरटी सेंट्रल स्कूल फ्लाईओवर से भी यातायात को चिराग दिल्ली की ओर मोड़ दिया जाएगा।

