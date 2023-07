दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में मारपीट के बाद फायरिंग, आपस में भिड़े वकील

Highlights दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग फायरिंग में कोई हताहत नहीं वकीलों के बीच झड़प के बाद गोलीबारी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट परिसर में बुधवार को बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि परिसर में वकीलों के दो गुटों के बीज आपस में झड़प हो गई।

मारपीट के बाद फायरिंग कर दी गई जिससे पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ फायरिंग एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को डराने के लिए की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके से पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

पुलिस घटनास्थल पर दोनों वकीलों के घुटों में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने और क्यों गोली चलाई। जानकारी के अनुसार, अभी तक ये साफ नहीं है कि झगड़ा किस बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।



Firing reported at Delhi's Tis Hazari Court. More details are awaited. pic.twitter.com/2KkTe483dm