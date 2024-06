Delhi T-1 roof collapse: "सभी हवाईअड्डों के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया गया; विपक्ष फर्जी खबरें फैला रहा"- बोले केंद्रीय उड्डयन मंत्री

Delhi T-1 roof collapse: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा है कि देश भर के सभी हवाई अड्डों पर संरचनात्मक प्रारंभिक निरीक्षण किया जाएगा। नायडू ने कहा कि मंत्रालय ने 2-5 दिनों के भीतर सभी हवाईअड्डों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर भविष्य में ऐसी पतन की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

एएनआई के अनुसार, नायडू ने कहा, "चूंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं दोबारा हों, इसलिए हम सभी हवाईअड्डों पर संरचनात्मक प्रारंभिक निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने देशभर के सभी हवाई अड्डों से 2-5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद हम देखेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है।"

