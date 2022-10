दिल्ली में बारिश ने बनाया नया रिकॉर्ड, पिछले एक दशक में अक्टूबर में 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा

दिल्ली-एनसीआर के इलाके पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से भारी बारिश का अनुभव कर रहे हैं। शनिवार से शुरू हुआ सिलसिला रविवार को भी जारी है। आज भी बारिश की संभावता जताई गई है। आलम ये है कि शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात की गति धीमी है।

हालांकि अक्टूबर के महीने में राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी भारी बारिश होना सामान्य नहीं है, लेकिन इससे एक फायदा ये जरूर हुआ है कि इलाके में हवा की गुणवत्ता में सुधार से काफी राहत मिली है। आम तौर पर अक्टूबर ही वह महीना भी होता है जब सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। प्रदूषण और खेत में पराली आदि जलाए जाने को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है।

बहरहाल, इन सबके बीच इस बीच रविवार को एक ट्वीट में निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में हुई बारिश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ट्वीट के अनुसार यह अक्टूबर में शहर में सफदरजंग में पिछले एक दशक में हुई सबसे अधिक बारिश है। सफदरजंग वेधशाला दिल्ली का प्राथमिक मौसम केंद्र है।

महेश पलावत ने ट्वीट में लिखा, 'दिल्ली सफदरजंग में 24 घंटे में 74 मिमी बारिश पिछले एक दशक के दौरान सबसे अधिक है। अगले दो दिनों तक बारिश जारी रह सकती है, लेकिन कम तीव्रता के साथ होगी। 1954 में 01 अक्टूबर को रिकॉर्ड 172.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।'

74 mm 24 hour #rain over #Delhi#Safdarjung is highest during last decade. patchy rain may continue for next two day. But with reduced intensity. Record is of 172.7 mm on Oct 01 in 1954. #DelhiRain@SkymetWeather@JATINSKYMET