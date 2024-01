दिल्ली में 15 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल, कोहरे के कारण 9 बजे के बाद शुरू होगी क्लास

नई दिल्ली: शीतलहर के कारण राजधानी दिल्ली में बंद हुए स्कूल एक बार फिर खुलने वाले हैं। सोमवार, 15 जनवरी से स्कूल फिर से खुल रहे हैं। इस बीच, एहतियात के तौर पर कोहरे और शीतलहर के कारण सभी कक्षाएं 9 बजे के बाद ही शुरू होंगी।

रविवार को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोई भी कक्षा सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगी और शाम 5 बजे के बाद कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को हमेशा की तरह ड्यूटी पर आना होगा।

