दिल्ली में आज बंद रहेंगे स्कूल, बारिश ने मचाई तबाही, चेक करें आईएमडी का पूर्वानुमान

Highlights दिल्ली सरकार ने मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुवार को सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की। आईएमडी ने खराब मौसम के कारण 'रेड' चेतावनी जारी की। शहर के कई हिस्सों से पेड़ों के गिरने की खबरें भी सामने आई हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार शाम को भारी बारिश के बाद कई घर ढह गए और चांदनी चौक के सदर बाजार में एक व्यक्ति के फंसे होने की खबर है। मौसम कार्यालय ने संकेत दिया कि सभी चार क्षेत्रों से शहर पर बादल छा गए हैं, जिसके कारण दिल्ली जाने वाली कम से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है, जिसमें टोक्यो से एक उड़ान भी शामिल है। कुछ इलाकों में पानी भरी सड़कों पर वाहन भी फंसे हुए हैं।

दिल्ली सरकार ने मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुवार को सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "आज शाम को बहुत भारी बारिश और कल भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर, सभी स्कूल-सरकारी और निजी-कल बंद रहेंगे।"

In light of very heavy rainfall today evening and forecast of heavy rainfall tomorrow, all schools - government and private - will remain closed tomorrow, 1st August