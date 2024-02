Delhi: भतीजी की शादी ने दिलाई मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत

Highlights शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को तीन दिन तक अंतरिम जमानत दी सिसोदिया की भतीजी की शादी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होनी है

Delhi: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। यहां बताते चले कि मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

