VIDEO: दिल्ली के रेस्टोरेंट ने भारतीय परिधान में जोड़े को प्रवेश देने से किया इनकार, सीएम ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली:दिल्ली के टुबाटा रेस्टोरेंट में भारतीय पोशाक पहनने के कारण एक जोड़े को कथित तौर पर प्रवेश न देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी व्यापक आलोचना हो रही है और सार्वजनिक स्थानों पर ड्रेस कोड को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है।

यह घटना कथित तौर पर पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई। वीडियो में, जोड़े का दावा है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि महिला ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए थे, जबकि अन्य पश्चिमी परिधान पहने हुए थे। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के मैनेजर पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।

वीडियो क्लिप में कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति क्लिप में कहता है, "यदि कोई रेस्तरां भारतीय पोशाक की अनुमति नहीं देता है, तो उसे संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" यह क्लिप अब सभी प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गई है।

See what is happening in Delhi restaurant Tubata in Pitampura. A couple was denied entry and not allowed to enter just because they were wearing Indian attire! pic.twitter.com/xCw5bFw0Zb — Rosy (@rose_k01) August 8, 2025

दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया

वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने पुष्टि की कि मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुँच गया है, जिन्होंने अधिकारियों को घटना की जाँच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मिश्रा ने X पर पोस्ट किया, "यह दिल्ली में अस्वीकार्य है। पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री @gupta_rekhaji ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को मामले की तुरंत जाँच करने के लिए कहा गया है।"

एक अनुवर्ती बयान में, मंत्री ने पुष्टि की कि रेस्तरां ने ड्रेस कोड नीति को वापस ले लिया है तथा अब पोशाक के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

रेस्टोरेंट रक्षाबंधन पर छूट देगा

अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया के तहत, रेस्टोरेंट प्रबंधन ने कथित तौर पर एक वीडियो बयान जारी कर अपना रुख स्पष्ट किया और सभी ग्राहकों का स्वागत करने का वादा किया, चाहे वे कुछ भी पहनें। उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर रेस्टोरेंट आने वाली महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर एक विशेष ऑफर की भी घोषणा की।

मिश्रा ने आगे कहा, "रेस्टोरेंट संचालक ने आश्वासन दिया है कि किसी भी ग्राहक को उसके पहनावे के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। दरअसल, रक्षाबंधन पर भारतीय परिधान पहनने वाली महिलाओं को विशेष छूट मिलेगी।"

