Delhi Red Fort Blast: फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की खोज में लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में रेड, डॉक्टर के घर से लैपटॉप बरामद
By राजेंद्र कुमार | Updated: November 11, 2025 17:53 IST2025-11-11T17:52:25+5:302025-11-11T17:53:11+5:30
Delhi Red Fort Blast: यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर सहारनपुर तथा शामली और लखनऊ में कई जगहों पर रेड की.
लखनऊः दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की निगाह यूपी के कई शहरों पर जम गई है. जांच एजेंसियां लखनऊ से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हैं. डॉक्टर शाहीन की आतंकी डॉ मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है. इस दोनों के नेटवर्क से जोड़े लोगों की धरपकड़ के लिए मंगलवार सुबह यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर सहारनपुर तथा शामली और लखनऊ में कई जगहों पर रेड की. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में सात लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.
लखनऊ में एक और डाक्टर के यहां पहुंची एटीएस
लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मड़ियांव स्थित मुत्तकीपुर में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर दबिस दी. डॉक्टर परवेज घर पर नहीं मिला है. इस डॉक्टर परवेज़ का संपर्क लखनऊ के लालबाग की रहने वाली डॉ.शाहीन शाहिद से बताया जा रहा है. डॉ.शाहीन शाहिद को सोमवार को गिरफ्तार किया था.
फरीदाबाद में भारी मात्रा में डॉ. शाहीन की कार से एके-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. उसकी कार आतंकी मुजम्मिल चलता था. जो फरीदाबाद में भारी मात्र में पकड़े गए विस्फोटक के बाद से फरार है. लखनऊ के एसीपी सैयद अरीब अहमद के अनुसार, डॉक्टर परवेज के यहां हुई छापेमारी में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
डॉक्टर परवेज अंसारी आजमगढ़ का रहने वाला है. वह लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हार्ट का डॉक्टर है. एटीएस को डॉक्टर परवेज के घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं. उसके लैपटॉप को एटीएस ने कब्जे में ले लिया है. इस लैपटॉप से बड़े खुलासे होने की संभावना है.
डॉ.परवेज अंसारी का सहारनपुर से भी कनेक्शन निकला है. परवेज के घर से बरामद हुई कार सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है. इस कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास चिपका हुआ है. इस कार के चलते ही सहारनपुर में एटीएस ने कई लोगों से पूछताछ की है.
सात लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए
एटीएस के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, सहारनपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़े लोगों की तलाशा में कई स्थानों पर रेड की. यहां रेड करने की वजह फरीदाबाद मॉड्यूल का एक और आरोपी डॉ. आदिल का पता लगाना था. आदिल सहारनपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है.
इसके अलावा परवेज अंसारी का कनेक्षण भी सहारनपुर और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा होना था. एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक, जांच के सिलसिले में सात लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए गए संदिग्धों से एटीएस फरीदाबाद से ऑपरेट हो रहे मॉड्यूल के बीच संभावित लिंक की जांच कर रही है.
इसके अलावा अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लीडर बिलाल खान से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए मुजफ्फरनगर और शामली में छापे मारे गए. बिलाल खान के मोबाइल फोन से चार हजार से अधिक संदिग्ध फोन नंबर एटीएस को मिले हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था.