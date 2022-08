Monkeypox: दिल्ली में मंकीपॉक्स का 5वां मामला आया सामने, 22 वर्षीय अफ्रीकी मूल की महिला संक्रमित

Highlights संक्रमित पाई गई अफ्रीकी मूल की युवती ने पूर्व में नाइजीरिया की यात्रा की थी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ सुरेश कुमार ने की पुष्टि एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है महिला का इलाज

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का 5वां मामला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को 22 वर्षीय अफ्रीकी युवती संक्रमित पाई गई है, जो साउथ दिल्ली में रहती हैं।

बताया जा रहा है कि युवती ने एक माह पूर्व नाइजीरिया की यात्रा की थी। दिल्ली स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ सुरेश कुमार महिला के जूनोटिक वायरस मंकीपॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि की है।

उन्होंने कहा कि एक मरीज को एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था और उसके नमूने में मंकीपॉक्स के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। फिलहाल 4 मरीज भर्ती हैं, 1 को छुट्टी दे दी गई है। यहां अब तक कुल 5 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

Delhi reports 5th monkeypox patient



A patient was admitted in LNJP & her sample tested positive for monkeypox y'day. At present, 4 patients are admitted, 1 discharged. Total 5 cases have yet been reported here. Team of doctors is treating her: Dr Suresh Kumar, MD LNJP hospital pic.twitter.com/8mzmTB23Y2