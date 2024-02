Delhi Rains: झमाझम बारिश से दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज; कई उड़ानें लेट, ट्रेनें प्रभावित, मेघ का बरसना आज भी जारी

Delhi Rains: राजधानी दिल्ली में गुरुवार की सुबह बारिश के साथ हुई। बुधवार रात से हो री झमाझम बारिश का सिलसिला आज भी नहीं थमा और आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गुरुवार को बारिश की वजह से कई उड़ान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम की स्थिति के कारण उड़ान और रेल सेवाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से पहुंचीं।

खराब मौसम ने उड़ान और ट्रेन परिचालन को काफी प्रभावित किया है, जिससे बड़े पैमाने पर देरी और व्यवधान पैदा हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश ने दैनिक जीवन में काफी व्यवधान पैदा किया है, जिससे हवाई, रेल और सड़क नेटवर्क पर परिवहन प्रभावित हुआ है।

भारी बारिश के कारण न केवल हवाई और रेल यात्रा प्रभावित हुई है, बल्कि सड़क परिवहन भी बाधित हुआ है। दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख हिस्से जलमग्न हो गए, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी में देरी हुई। ध्वस्त बुनियादी ढांचे के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग अवरुद्ध हो गए।

Thunderstorm with light to moderate intensity rainfall is occuring over most parts of Delhi. @ndmaindia@moesgoi@DDNewslive@airnewsalertspic.twitter.com/0Xg7CILtzq