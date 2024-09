Delhi Rains: दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, आज दिनभर बरसेंगे बादल; 2021 के बाद सबसे ज्यादा वर्षा

Highlights दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव शुक्रवार को और बारिश होने की संभावना सितंबर माह में अधिक बारिश

Delhi Rains LIVE Updates: राजधानी दिल्ली में देर रात से रुक-रुक बारिश हो रही है। बारिश का असर शुक्रवार सुबह तक जारी है और अब भी कई इलाकों में मेघ बरस रहे हैं। रात भर हुई बारिश ने सितंबर में कुल बारिश को रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा दिया है। क्योंकि कुल बारिश को अधिक श्रेणी में पहुंचा दिया, जबकि वार्षिक बारिश 1,000 मिमी को पार कर गई, जो 2021 के बाद से सबसे अधिक है, जबकि अपेक्षित प्रतिकूल मौसम से संबंधित येलो अलर्ट जारी किया गया है।

#WATCH | Parts of Delhi face waterlogging following overnight heavy rainfall in the city. Visuals from ITO area. pic.twitter.com/Y9PEFFXQGk — ANI (@ANI) September 13, 2024

दिल्ली केसफदरजंग मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार रात 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 5:30 बजे के बीच 25.8 मिमी बारिश दर्ज की। शुक्रवार सुबह 5:30 बजे तक सफदरजंग में इस महीने दर्ज की गई कुल बारिश 123.6 मिमी थी, जो महीने के लिए लंबी अवधि के मासिक औसत या 123.4 मिमी से थोड़ा अधिक है। दिल्ली में अगस्त में 233.1 मिमी के मासिक औसत की तुलना में 390.3 मिमी अधिक बारिश हुई।

#WATCH | Parts of Delhi face waterlogging following overnight heavy rainfall in the city. Visuals from Dhaula Kuan area. pic.twitter.com/8RXIfdjQBj — ANI (@ANI) September 13, 2024

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सफदरजंग में सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच 23.2 मिमी, पालम में 12 मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 38 मिमी, नरेला में 8 मिमी, पीतमपुरा में 11 मिमी और मयूर विहार में 7 मिमी बारिश हुई।

आईएमडी ने क्षेत्र के करीब आ रहे दबाव के कारण शुक्रवार के शेष दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने कहा कि दबाव शुक्रवार दोपहर तक कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा।

#WATCH | Drizzling rain continues in parts of National Capital, Delhi. Morning visuals from Copernicus Marg pic.twitter.com/syxl54YOUi — ANI (@ANI) September 13, 2024

शुक्रवार को सुबह 1:45 बजे अपने बुलेटिन में आईएमडी ने कहा कि मध्य उत्तर प्रदेश पर बना दबाव पिछले छह घंटों में छह किमी प्रति घंटे की औसत गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखने और धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है।

Web Title: Delhi Rains LIVE Updates Delhi records Highest rainfall after 2021 More rain likely on Friday