Delhi Rains Live Updates: कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली हुई पस्त! सड़कों पर लगा जाम; इन रास्तों पर जानें की मनाही

Delhi Rains Live Updates: राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह बारिश के साथ हुई। दिल्ली के अलग-अलग इलाके में झमाझम बारिश ने कुछ ही घंटों में दिल्ली की सड़कों को लबालब कर दिया है। कई इलाकों में जलभराव की भयावह स्थिति बनी हुई है। जलभराव के कारण दिल्ली पुलिस ने मुंडका, आईपी मार्ग, मंगी ब्रिज और मिनोट ब्रिज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है।

राजधानी के अलग-अलग हिस्सों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें लगभग हर जगह जलभराव है। सड़कों पर पानी भरने के कारण गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है वहीं, सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए खासी दिक्कतें हो रही है।

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in parts of the national capital following heavy rainfall in the area.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/qgO0B5iZjX — ANI (@ANI) August 20, 2024

मंगलवार सुबह सबसे डराने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब, मिंटो ब्रिज के पास से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक ऑटोरिक्शा जमा हुए बारिश के पानी में डूब गया। इसमें यह भी कहा गया, "रोहतक रोड पर नांगलोई से टिकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते और इसके विपरीत गड्ढों और जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। इसके अलावा पिलर नंबर 510 के पास एक क्लस्टर बस भी खराब हो गई है। कृपया मुंडका से बचें और उसी के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।"

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in parts of the national capital following heavy rainfall in the area.



(Visuals from Connaught Place) pic.twitter.com/S5xuTaYTDF — ANI (@ANI) August 20, 2024

मंगलवार के लिए मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ सहित पूरे दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की आंधी और बिजली गिरने की संभावना है।

गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवारी, पलवल, नूंह (हरियाणा) बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड (यूपी) भिवाड़ी (राजस्थान) समेत यूपी और हरियाणा के निकटवर्ती इलाकों में भी ऐसा ही मौसम दिखने की संभावना है।

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed near Ashram Bridge after incessant rainfall in the national capital. pic.twitter.com/KoNvVZQHRC — ANI (@ANI) August 20, 2024

Web Title: Delhi Rains Live Updates Delhi ravaged by rain for few hours Jam on roads Learn prohibited on these routes