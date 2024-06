Delhi Rain: भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा, गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत; अन्य की तलाश जारी

Delhi Rain: राजधानी दिल्ली में एक दिन की बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। शुक्रवार 28 जून को हुई बारिश की भयावह तस्वीरें आज भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार इलाके में शुक्रवार तड़के भारी बारिश के कारण दीवार गिरने के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है।

इस बीच, बचाव स्थल से शनिवार को एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। अन्य दो के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मृतक मजदूर के शव को गड्ढे से बाहर निकाला। बचाव दल ने मजदूर का शव बाहर निकाल कर उसे कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि एनडीआरएफ की टीम ने मृतक मजदूर के शव को गड्ढे से बाहर निकाला।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), नागरिक एजेंसियों, अग्निशमन सेवा और पुलिस की एक टीम बचाव अभियान चला रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद यह दुखद घटना घटी। मूसलाधार बारिश के कारण मजदूरों की अस्थायी झोपड़ियाँ एक निर्माण स्थल पर गड्ढे में गिर गईं।

#WATCH | Delhi: The body of one of the three labourers who fell into a pit of an under-construction building in Vasant Vihar yesterday, being taken out by the NDRF team.



Search and rescue operation for the other two labourers underway.