Delhi Pyari Didi Yojana: सत्ता में आने पर 2500 रुपये प्रति माह?, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी घोषणा

Highlights Delhi Pyari Didi Yojana: कर्नाटक में किया गया। Delhi Pyari Didi Yojana: दिल्ली की बारी है। Delhi Pyari Didi Yojana: 'प्यारी दीदी योजना' लॉन्च करने आया हूं।

Delhi Pyari Didi Yojana: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुफ्त घोषणा की बहार है। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को ‘प्यारी दीदी योजना’ के तहत 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने पर दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा किया। मैं यहां 'प्यारी दीदी योजना' लॉन्च करने आया हूं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम कैबिनेट के पहले दिन ही लागू करेंगे। कर्नाटक में किया गया। दिल्ली की बारी है।

VIDEO | Senior Congress leader and Karnataka Deputy CM DK Shivakumar (@DKShivakumar) announces party's 'Pyari Didi Yojana' promising Rs 2,500 per month to women of Delhi if the party wins the Assembly election.



"I have come here to launch 'Pyari Didi Yojana'. I am confident that… pic.twitter.com/phO7ejlFK7 — Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2025

After the successful launch of the guarantee programme in Karnataka, we are launching the "Pyari Didi" scheme in Delhi.



I am confident that the Congress government will be elected in Delhi, and we will implement the scheme of Rs 2500 to every woman on the first day.



As per the… pic.twitter.com/IqjpXarjhT— Congress (@INCIndia) January 6, 2025

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहली गारंटी लॉन्च कर रही है। समाज कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। कर्नाटक में भी सरकार बनते ही कांग्रेस ने समाज कल्याण की अपनी योजना पहली कैबिनेट में तय कर लागू की थी। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली में कांग्रेस जरूरी है।

#Breaking | Congress announces first guarantee for Delhi



K'taka Dy CM #DKShivakumar says, "Today, I am here to launch the 'Pyari Didi' Yojana. I am confident that Congress will form the govt in Delhi and we will provide Rs 2,500 to women..." @Sabyasachi_13 shares more details… pic.twitter.com/FEebLNIjVt— TIMES NOW (@TimesNow) January 6, 2025

दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आप और बीजेपी के बीच है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट और बहुमत के लिए 36 विधायक की जरूरत होती है। 2013 के बाद से कांग्रेस दिल्ली में सरकार से दूर है। दिल्ली में अभी कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है।

कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में ‘प्यारी दीदी योजना’ की घोषणा करते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया। यह योजना कर्नाटक में कांग्रेस नीत सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर शुरू की जाएगी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

उन्होंने वादा किया कि दिल्ली में कांग्रेस के सत्ता में आने पर नयी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे लागू किया जाएगा। शिवकुमार ने कहा, ‘‘आज मैं यहां ‘प्यारी दीदी योजना’ की शुरुआत करने आया हूं। हमें विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नए मंत्रिमंडल के पहले दिन हम राजधानी की प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये देने की योजना लागू करेंगे।’’

शिवकुमार ने कहा कि "कर्नाटक मॉडल" के मुताबिक दिल्ली में भी गारंटी लागू की जाएगी। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। इस घोषणा के दौरान कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव, पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

