Delhi pollution severe: दिल्ली में प्रदूषण गंभीर, 2 दिन के लिए स्कूल बंद, निर्माण पर प्रतिबंध, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों के चलने पर बैन, पढ़े 12 पॉइंट, देखें वीडियो

Delhi pollution severe: दिवाली से पहले दिल्ली बेहाल है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में हवाई आपातकाल घोषित कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी सरकारी और प्राथमिक स्कूल शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेंगे।

#WATCH | The Latest ANI drone camera footage from Narela, shot at 12.20 p.m. today, shows the city shrouded in a thick blanket of haze.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/PHau1e9utf — ANI (@ANI) November 3, 2023

दिल्ली सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लोधी रोड क्षेत्र में 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम क्षेत्र में 486 और IGI हवाई अड्डे (T3) के आसपास 473 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में है।

Air pollution in Delhi | If any BS-Ill Petrol and BS-IV Diesel LMV (4 Wheeler) is found plying on roads will be prosecuted under Section 194(1) of Motor Vehicle Act, 1988, which provides a fine of Rs 20,000: Delhi Government pic.twitter.com/NAogyC94bY — ANI (@ANI) November 3, 2023

दिल्ली-NCR AQI गंभीर से खतरनाक:

1. शून्य और 50 के बीच एक AQI अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर और 500 से ऊपर, यह खतरनाक है।

#WATCH | Delhi's "Smog Tower" at Connaught Place is locked up and not operational. It was inaugurated in 2021 at a cost of around Rs 20 Crores.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/2FZlp9jZ88 — ANI (@ANI) November 3, 2023

2. दिल्ली का AQI अब तक गंभीर हो चुका है, वैज्ञानिकों ने हवा की गुणवत्ता में और गिरावट की चेतावनी दी है। गुरुवार रात 10 बजे, AQI गिरकर 422 पर पहुंच गया, जो इस सीज़न का सबसे खराब स्तर है। 24 घंटे का औसत AQI बुधवार को 364, मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 था।

3. कई स्थानों पर PM2.5 की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक हो गई।

4. दिल्ली-एनसीआर में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छायी है और क्षेत्र में कई स्थानों पर पीएम2.5 (सूक्ष्म कण जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं) की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक रही।

#WATCH | The Latest ANI drone camera footage from Jahangirpuri and the industrial area, shot at 11.10 am today, shows the city shrouded in a thick blanket of haze.



The air quality in Delhi is in 'Severe' category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/7Wz5cIMlDC — ANI (@ANI) November 3, 2023

5. पुणे स्थित भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक संख्यात्मक मॉडल-आधारित प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में 25 फीसदी हिस्सा पराली जलाने से उठने वाले धुएं का है और यह आंकड़ा शुक्रवार तक 35 फीसदी पर पहुंच सकता है।

#WATCH | Delhi: On Delhi air pollution, Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "...The severity conditions that are in Noida, Gurugram, or Faridabad are not in Delhi...It is not good to defame the people of Delhi. Delhi is the only state where a diesel generator is… pic.twitter.com/FE57HwM9w8 — ANI (@ANI) November 3, 2023

6. दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को सुबह ‘‘अत्यधिक गंभीर’’ श्रेणी में चली गयी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है।

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: On implementation of GRAP 3, Manish Verma, DM, Noida, says, "...As per the order of the Commission of Air Quality Management, GRAP 3 has been implemented... All the stakeholders in Gautam Buddha Nagar have been directed... Strict compliance will be… pic.twitter.com/V1fJbl9LZO — ANI (@ANI) November 3, 2023

7. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार, ये कदम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 450 के आंकड़े को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किए जाने चाहिए।

NOTE | The ANI drone camera footage from Signature Bridge in Delhi was shot around 10.15 am-10.20 am this morning. — ANI (@ANI) November 3, 2023

8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते रणनीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय सीएक्यूएम ने बृहस्पतिवार को अनावश्यक निर्माण कार्य और प्रदूषण फैला रहे वाहनों की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध का आदेश दिया लेकिन अभी दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सभी आपात उपायों को लागू करने के लिए नहीं कहा गया है।

#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, "Breathing in Delhi is becoming tough. Children are under the threat of suffering lung damage if they are stepping out of their houses. The average life span of people living in Delhi has been reduced by 12 years. This is what Arvind… pic.twitter.com/6FHzMhBYLI — ANI (@ANI) November 3, 2023

9. दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा करने की कवायद के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद करने की भी घोषणा की है। शहर में एक्यूआई बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे 351 से बढ़कर शुक्रवार को सुबह नौ बजे 471 पर पहुंच गया जो अत्यधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण प्रदूषण स्तर में अचानक वृद्धि को दर्शाता है।

#WATCH | CORRECTION Delhi: Sprinkling of water being done in the Lodhi Road area by New Delhi Municipal Council*, as a measure against the rise in Air Quality Index (AQI) in the city. pic.twitter.com/u1HtCrZVb0 — ANI (@ANI) November 3, 2023

10. शहर में 24 घंटे का औसत एक्यूआई बृहस्पतिवार को 392, बुधवार को 364, मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया। यह पिछले कुछ दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के सिलसिले को दर्शाता है। बृहस्पतिवार को एक्यूआई गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

11. वायु गुणवत्ता का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर दर्ज की गयी है।

12. इन शहरों में राजस्थान में हनुमानगढ़ (401), भिवाड़ी (379) और श्री गंगानगर (390), हरियाणा में हिसार (454), फतेहाबाद (410), जींद (456), रोहतक (427), बल्लभगढ़ (390), बहादुरगढ़ (377), सोनीपत (458), कुरुक्षेत्र (333), करनाल (345), कैथल (369), भिवानी (365), फरीदाबाद (448) और गुरुग्राम (366) तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद (414), बागपत (425), मेरठ (375), नोएडा (436) और ग्रेटर नोएडा (478) शामिल हैं।

Delhi Pollution: GRAP Stage-III restrictions include NCR State governments/GNCTD to impose strict restrictions on plying of BS III petrol and BS IV diesel LMVs (4 wheelers) in Delhi and in the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar. State governments in… — ANI (@ANI) November 2, 2023

