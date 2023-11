Delhi Pollution: दिल्ली में एक बार फिर लागू हुए ग्रेप-4 नियम, राजधानी समेत एनसीआर की आबोहवा हुई खराब

Highlights बढ़ा हुआ AQI बुहत खराब श्रेणी में पहुंच गया है इसलिए दिल्ली की आबोहवा में जीना दूभर सफर-इंडिया की मानें तो सोमवार को दिल्ली में सुबह 8:30 बजे एक्यूआई खराब श्रेणी में ही रहा दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में पिछले दिनों कुछ सुधार देखने को मिला है

नई दिल्ली: राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 पर पहुंच गया है और इस कारण यहां पर लोगों का सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बढ़ा हुआ एक्यूआई बुहत खराब श्रेणी में है, इसलिए दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा में जीना दूभर हो गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर-इंडिया) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहा।

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की मानें तो सोमवार सुबह सात बजे तक आनंद विहार में एक्यूआई 361 पर रहा, अलीपुर में 368 रहा, अशोक विहार में 342 पर रहा, दिल्ली का एक्यूआई 318 और आरकेपुरम का 344 एक्यूआई रहा, जो लगातार खराब श्रेणी में गिना जाता है।

'ग्रेप 4' के तहत लागू किए गए प्रतिबंध के बाद दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिला है। वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को लोगों से अपील करते हुए कहा था कि सभी सतर्क रहें और आगे दिल्ली सरकार ग्रेप 1, 2 और 3 स्टेज भी लागू करेगी, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।

दिल्ली कबीना मंत्री ने आगे कहा कि पिछले दो दिनों में दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। उनके मुताबिक रविवार को एक्यूआई 290 रहा है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले तक एक्यूआई 215 पर रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण एक्यूआई में फिर बढ़ोतरी हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में ग्रेप-4 के तहत लागू नियम को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद बीएस-3 और 4 के तहत चल रहे ट्रक और बस को राजधानी में घुसने की अनुमति दे दी गई थी। इसके अलावा चल रहे निर्माणाधीन कार्यों से भी प्रतिबंध हटा लिया गया था।

